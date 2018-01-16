Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’deki grup toplantısından sonra hastaneye geçerek burada tedavi gören Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, 22. Dönem Konya Milletvekili Halil Ürün ile Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun babası İsmail Miroğlu’nu ziyaret etti. Daha sonra hastane koridorlarında dolaşan Başbakan Yıldırım, tedavileri devam eden hastaları da ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret, 1 saat 15 dakika sürdü.
Başbakan Yıldırım’dan hastane ziyareti
16.01.2018 - 16:36 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’deki grup toplantısından sonra hastanede tedavi gören Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, 22. Dönem Konya Milletvekili Halil Ürün ile Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun babası İsmail Miroğlu’nu ziyaret etti.
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536871 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536871.aspx
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