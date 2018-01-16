Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’deki grup toplantısından sonra hastaneye geçerek burada tedavi gören Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, 22. Dönem Konya Milletvekili Halil Ürün ile Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun babası İsmail Miroğlu’nu ziyaret etti. Daha sonra hastane koridorlarında dolaşan Başbakan Yıldırım, tedavileri devam eden hastaları da ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret, 1 saat 15 dakika sürdü.