Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışmaları kapsamında terör örgüt DEAŞ üyesi şüpheli Ali S.’yi Çukurca Mahallesindeki bir evde kaldığı bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyon kapsamında zanlıyı kaldığı adreste gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs sınır dışı edildi.
Akçakale’de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
16.01.2018 - 16:37 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi sınır dışı edildi.
Etiketler : Şanlıurfa,
536872 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536872.aspx
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