Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışmaları kapsamında terör örgüt DEAŞ üyesi şüpheli Ali S.’yi Çukurca Mahallesindeki bir evde kaldığı bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyon kapsamında zanlıyı kaldığı adreste gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs sınır dışı edildi.