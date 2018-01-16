Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Tan katılmazken, avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, Tan'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, davanın esası ve mütalaaya karşı savunma yapması için Tan’ın avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.