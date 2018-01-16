Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Tan katılmazken, avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, Tan'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, davanın esası ve mütalaaya karşı savunma yapması için Tan’ın avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.
HDP’li Altan Tan’a 15 yıla kadar hapis istemi
16.01.2018 - 17:29 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP’li Altan Tan hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.
Etiketler : altan tan,HDP,ceza,
536883 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536883.aspx
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