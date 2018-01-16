Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları hız kesmeden devam ederken, örgüt mensubu olan ve deşifre edilemeyen kripto FETÖ’cüler savcılıklara giderek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyor. Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son 3 ayda toplam 72 asker etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Burak Akın’ın itirafçı olmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 11 asker, itirafçı olmak için savcılığa başvurdu. İtirafçı askerlerin ifadeleri doğrultusunda 6 sivil imam gözaltına alındı. Gözaltına alınan sivil imamlardan birinin GATA’da görevli FETÖ’cü subayların imamı Metin Bozkurt isimli İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.

İTİRAFÇI 3 ASKER İLE 2 FETÖ’CÜ İMAM MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İtirafçı olmak isteyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 3 asker ile askerlerden sorumlu 2 mahrem imam, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi’ne getirildi. Savcıya ifade veren 3 askerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 2 mahrem imam ile bir askerin ise tutuklanması talep edildi. Şüphelilerin mahkemedeki işlemleri devam ediyor.