Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan eski astsubay Murat Taşar, olay tarihinde Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda CASA uçağı teknisyeni olarak görev yaptığını, darbe teşebbüsünün yaşandığı sabah Adnan Menderes Havalimanından Korgeneral Hasan Küçükakyüz ve Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral Çulha'nın eşleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na "VİP uçuş" gerçekleştirdiklerini anlattı.

Taşar, CN235 tipi 132 kuyruk numaralı CASA uçağının birinci pilotu olarak İzmir Çiğli’den Atatürk Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra uçuş ekibiyle İstanbul’da gezdiklerini belirtti.

"Barbaros albay’ diye hitap ettikleri uçuş kıyafetli birisi vardı"

Akşam saatlerinde yanındaki teknisyen arkadaşı Ramazan'a uçağın pilotundan gelen telefon üzerine Atatürk Havaalanı'na geri döndüklerini ifade eden Taşar, "Uçağın başına gittik. Biraz bekledikten sonra teçhizatlı askerler uçağa binmeye başladı. Yanlarında içerisinde mühimmat ve silah olduğunu düşündüğüm sandıklarla birlikte geldiler. Bu ekiplerin yanında, konuşurken ‘Barbaros albay’ diye hitap ettikleri uçuş kıyafetli birisi vardı. Ben de terörle mücadele harekâtı görevi olduğunu düşündüm." diye konuştu.

Taşar, 143. Filo'da dolaştığı esnada eski tümgeneral Kubilay Selçuk ile uzun saçlı sivil şahsı kapısı açık olan bir odada harita incelerken gördüğünü, sivil şahsın Selçuk'a TÜRKSAT ile ilgili bir şeyler anlattığını iddia etti.

Sabah saatlerinde bulundukları binadan çıkış yaparken kapının girişinde Akıncı Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim'in davanın sivil sanıklarıyla konuşmasına şahit olduğunu bildiren Taşar, "Hakan Evrim'in de aralarında olduğu bir grup, gemi ile bir yerlere gitme planı yapıyorlardı. Aralarında sivil şahıslar da vardı. Hakan Evrim general, 'Video görüntülerini de silmemiz lazım' diye konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

Duruşma yarın devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, çapraz sorgusunda, "Evrim'in 'Video görüntülerini silin.' dediğinde yanında kimler vardı? sorusuna Taşar, "O anda sivil ve askerler vardı yanında ama şu karacıydı şu havacıydı diyemem. Ama içerde gördüğüm siviller kesin vardı." yanıtını verdi.

Duruşmada sanık eski üsteğmen Sefa Sefer Güleroğlu da üzerine atılı suçları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.