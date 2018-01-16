Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Libya/Trablus Mitiga Havalimanında meydana gelen çatışmalarda can kayıplarının yaşandığına, binaların ve ticari uçakların zarar gördüğüne ilişkin haberleri üzüntüyle karşılıyoruz. Trablus’ta ve Libya’nın tamamında bulunan silahlı unsurların Libya kanunlarına ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi’nin kararlarına uymaları gereklidir. Libya’daki tüm tarafları yeni bir şiddet sarmalına yol açacak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Libya açıklaması
16.01.2018 - 23:28 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Libya/Trablus Mitiga Havalimanında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının olduğuna ilişkin haberlerin büyük bir üzüntüyle karşılandığını açıkladı.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,libya,
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