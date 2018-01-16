Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Libya/Trablus Mitiga Havalimanında meydana gelen çatışmalarda can kayıplarının yaşandığına, binaların ve ticari uçakların zarar gördüğüne ilişkin haberleri üzüntüyle karşılıyoruz. Trablus’ta ve Libya’nın tamamında bulunan silahlı unsurların Libya kanunlarına ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi’nin kararlarına uymaları gereklidir. Libya’daki tüm tarafları yeni bir şiddet sarmalına yol açacak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.