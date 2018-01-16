Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında bulunan Bükülmez mahallesinin karşısındaki Atme kasabasında sessizlik hâkim. Tüm gözler askerî hareketliliğin sürdüğü Reyhanlı'ya çevrilirken, Suriye sınırında bulunan Oğulpınar sınır karakoluna sevkiyat aralıklar ile sürüyor.

SESSİZLİK HÂKİM

Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'daki sınır karakollarına askerî araç sevkiyatı sürürken, Suriye toprakları içerisinde bulunan Atme kasabası kasabasında sessizliğin hâkim olduğu gözlendi.

Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in Suriye sınırından görülüyor. Türkiye sınırına sıfır noktada mevziler görülüyor.

8-10 BİN TERÖRİST BARINIYOR

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de 8-10 bin arası PYD/PKK'lı terörist barınıyor. Türkiye'nin Afrin'i hedef göstermesinin ardından kamplarını boşaltan teröristler, sivil yerleşimlere gizlendi, hendek ve sığınaklara saklandı. Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep'in Türkiye'nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Hatay sınırında geçen hafta sonu Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine 80'in üzerinde top atışının yapıldığı karakolların bulunduğu Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sessizlik sürerken, zırhlı askerî araç sevkiyatı devam ediyor.

KOMANDOLAR GELDİ

Farklı kentlerden Hatay'a gönderilen zırhlı askerî araçlardan 4'ü daha Reyhanlı'dan geçiş yaptı. Zırhlı araçların Oğulpınar Hudut Karakolu'na konuşlandırılması bekleniyor. Sınır bölgesindeki güvenlik tedbirleri üst seviyede devam ediyor.

Akşam saatlerinde Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar ile konteyner ve zırhlı araçlar Hatay'a geldi. Türkiye'deki çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.