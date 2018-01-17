Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SDG ismini kullanan PYD/PKK terör örgütü öncülüğünde Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile net bir şekilde konuştuğunu vurgulayarak, "Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Kuzey Kore konulu Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, Tillerson ile görüşmesinde "ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteği" ve "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmemesi" gibi iki sorunun ilişkilere zarar verdiğini anlattığını belirtti.

"Geri dönülmez bir sürece girebilir"

"Bu iki sorunun yanı sıra bu durumun çok ciddi vahim bir durum olduğunu ve ilişkilerimizi ciddi şekilde tehlikeye sokacak bir adım olduğunu ve geri dönülmez bir sürece girebileceğimizi (Tillerson'a) açık bir şekilde söyledim." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Tillerson'ın "gazetelerde çıkan haberlere itimat edilmemesi gerektiğini söylediğini" aktardı.

Çavuşoğlu ise Tillerson'a, bunların sadece gazete haberleri olmadığını, bazı Amerikalı komutanların ifadeleri olduğunu hatırlattığını söyleyerek, "Biz ilişkilerimizin o noktalara gitmesini arzu etmeyiz. Ancak o noktaya giderse çok ciddi karşılığı da olur dedim." yorumunu yaptı.

"Karşımıza kimse çıkmasın"

Türkiye'nin Afrin'e yönelik muhtemel operasyonuyla ilgili de muhataplarıyla konuştuğunu kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Afrin'de bulunan YPG/PKK teröristlerinin hem İdlib'deki gözlemcilerimize, hem Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize, hem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına yönelik hem de Türkiye'ye yönelik saldırılarına karşılık vereceğimizi ve karşımıza kimsenin çıkmaması gerektiğini söyledik. YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var."

"Daha önce verilen sözler tutulmadı"

ABD'nin daha önceki "YPG stratejik ortağımız değil, sadece DEAŞ'la mücadele için işbirliği yaptık" açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, "Madem stratejik ortağınız değil, bu desteğinizi sonlandırın, verdiğiniz silahları geri alın. Hatta seri numaralarını aldıklarını ve bu silahları toplayacaklarını söylemişlerdi. Ancak bizim şüpheci olmamız için çok sebebimiz var. Münbiç'te verilen söz tutulmadı. Rakka'da bize ve Batı Avrupa ülkelerine verilen söz tutulmadı." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca dün akşam ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de Suriye konusunu konuştuklarını, hem muhtemel sınır birlikleri hem de Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği operasyonu ele aldıklarını kaydetti.

Mattis'ten "haberlere inanmayın" yorumu

Çavuşoğlu, Mattis ile görüşmesine ilişkin, "Dün akşam yemekte olası kuzey ordusu oluşturulma konusunu konuştuk. Kendisi bu konudaki haberlere inanmamamızı ve bu konuyu bizzat takip ettiğini söyledi." dedi.

Bakan Mattis'in Türkiye'yi seven ve önemini anlayan bir kişi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, olası bir sınır güvenliği gücüne ilişkin, "Ben kendisine böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkilerinin geri dönülmez bir şekilde zarar göreceğini, hasar göreceğini net bir şekilde anlattım. Mattis de Kanada'ya gelirken bile bu konuyu yakından takip ettiğini, bundan sonra da edeceğini ve bizimle de temas içinde olacağını söyledi." değerlendirmesini yaptı.

ABD içinde farklı kurumlar arasında farklı bazı açıklamaların yapıldığını gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, konuyla ilgili daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın da sözlerinin "havada kaldığını" ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi"ne katılmak üzere Kanada'nın Vancouver kentinde bulunuyor.