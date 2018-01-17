Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Hükûmet, yoksulluk nafakası adı altında ömür boyu ödenen süresiz nafaka uygulamasıyla yaşanan on binlerce mağduriyete sessiz kalmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, nafakanın her koşulda süresiz olarak ödenmesine hükmetmenin doğru olmadığını vurguladı. En son Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yapılan yoğun başvuruların ardından Adalet Bakanlığının, ailede iki tarafı da dengeleyecek şekilde bir çalışma başlattığı belirtildi. Süresiz nafaka konusunda hazırladıkları brifing dosyasını bakanlığa sunduklarını ifade eden Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu ve Yöneticisi İlknur Birsel, bakanlıkta evliliklerin kısa-uzun süreli, çocuklu-çocuksuz boşanmalar olarak gruplandırıldığı konusunda bilgi aldıklarını söyledi. Birsel, “Kanunlar Genel Müdürlüğü, yaşanan mağduriyetlerle ilgili bir çalışma başlatmış. İki taraf da hem bütün derneklerin ve platformların gönderdiği mağduriyet dosyalarını hem de şahısların bireysel başvurularını toparlıyor ve inceliyor” dedi. Birsel, en kısa zamanda bununla ilgili bir düzenleme beklediklerini ifade etti.