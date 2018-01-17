Aynı zamanda İhlâs Vakfının kurucularından olan Akalın, yurt, kitap, kurban, fakir ülkelere ve Müslümanlara yardım konusunda hizmet ağını genişleterek sürdüreceklerini söyledi.
İhlâs Vakfında Akalın dönemi
17.01.2018 - 05:29 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1975 yılında kurulan, 43 yıldır Türkiye’de ve dünyada sayısız hayır işine imza atan, ülkemizin en köklü vakıflarından biri olan İhlâs Vakfının başına Ahmet Tuncer Akalın getirildi.
Etiketler : ihlas vakfı,ahmet tuncer akalın,
536977 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536977.aspx
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