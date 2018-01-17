Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Belediyesinin düzenlediği 3 günlük etkinliğe katılmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’dan tarifeli uçakla İstanbul’a gelen 16 yaşındaki Cuneydi, ilk olarak Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ın Çemberlitaş’taki kabrini ziyaret etti. Meşhur fotoğrafını hapishaneden çıktıktan sonra görebildiğini anlatan Cuneydi, şöyle konuştu: Ben korkmuyorum fotoğrafta İsrail korkuyor benden. Bunun ispatı 1 asker değil 23 asker var orada. İsrail, beni vahşi bir şekilde tutukladı. Bu fotoğrafla İsrail’in kara yüzünü dünya gördü” dedi. Cuneydi, Türkiye’nin yanında durduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu kaydederek şöyle konuştu: Biz, Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz.