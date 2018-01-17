Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'nun internet sitesinde 17 Ocak 2018'de iptal edilen seferlerin listesi yayınlandı.

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)