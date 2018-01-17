Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye’deki resmi makamları rahatsız eden ve erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyledi. Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz” diye konuştu.

Katherine Maher, 29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia’ya getirilen erişim yasağına ilişkili konuştu.

Maher, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), tartışmalı makalelerin kaldırılmasına ilişkin talebini doğrudan vakıf yönetimine değil, Wikipedia bünyesindeki Gönüllüler Destek Hattı’na yaptığını belirterek, “Hatta yapılan bildirim vakfa cuma günü öğleden sonra ulaştı. Biz cevap bile veremeden, ertesi gün site engellenmişti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, İngilizce Wikipedia’da yayımlanan iki makalenin kaldırılması istendi fakat kaldırma talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör topluluğumuzu bilgilendiririz. İçeriği, sadece uzun süredir sitemizde yazarlık yapan ve yazılarında güvenilirliğini ispatlamış kıdemli yazarlarımızdan oluşan editör topluluğu değiştirebilir. Makaledeki bilgi doğrulanabilir ve güvenilir kaynaklardan alınmış mı? Makale objektif bir dille mi yazılmış ve gereken kaynaklara atıf yapılmış mı? Bu hususlara bakılır. Biz, sitedeki bir bilgiyi, sırf beğenilmediği veya bir hususta olumsuz görüşler içerdiği için kaldırmayız. Çünkü sansüre karşıyız” dedi.

"BİR AN ÖNCE KALKMASINI UMUYORUM"

San Francisco dışında dünyanın hiçbir yerinde ofisleri bulunmadığını vurgulayan Maher, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişimin engellenmesiyle ilgili kararını beklediklerini söyledi. Erişim engelinin bir an önce kalkmasını umduğunu kaydeden Maher, “Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik oluşturmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur. Ben Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz” diye konuştu.

Habertürk