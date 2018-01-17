Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Donanmasına ait 151 bordo numaralı 'Azov' isimli savaş gemisi saat 13.00 sıralarında İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Geminin geçişi sırasında güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. Bu sırada Bebek sahilinde balık tutan bazı vatandaşlar geminin geçişini ilgi ile izledi.