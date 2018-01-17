Rusya Donanmasına ait 151 bordo numaralı 'Azov' isimli savaş gemisi saat 13.00 sıralarında İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Geminin geçişi sırasında güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. Bu sırada Bebek sahilinde balık tutan bazı vatandaşlar geminin geçişini ilgi ile izledi.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
17.01.2018 - 13:55 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 151 bordo numaralı savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru açıldı.
Etiketler : istanbul,rus savaş gemisi,
537127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537127.aspx
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