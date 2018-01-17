Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneşli ve hava sıcaklığının 10 derecenin üzerinde olduğu İstanbul'da bu sorunun yanıtı merak ediliyor. NTV'nin haberine göre; yarından itibaren tüm yurtta fırtınayla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirildi. İstanbul'da bu akşam etkili olacak lodosun yarından itibaren yön değiştirmesi ve karayelden şiddetli bir şekilde esmesi bekleniyor. Hızlı bir soğumaya neden olacak rüzgar, kar yağışını da beraberinde getirecek. Kentin genelinde sulu kar bekleniyor. Yüksek kesimlerinde ise kar örtüsünün oluşabileceği belirtiliyor. İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Ülke genelinde bu akşam ve gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli lodosun deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Beklenen fırtına ile ilgili Meteoroloji'den de bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen ve yer yer 100 km hıza ulaşacak fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.