Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta Yalvaç'ta düştü. Isparta Valisi Günaydın, eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, üç askerin şehit olduğunu açıkladı. CN-235 tipi uçaklardan bugüne kadar tüm dünyada 5 kaza yaparken, bunların 3'ü Türkiye'de meydana geldi.

CASA'NIN KAZA SİCİLİ KABARIK

Türkiye, CASA uçaklarını 2001'de tanımaya başladı. 2001'de arka arkaya iki CASA uçağı düşmüştü.

İlk kaza Ocak 2001'de yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı CASA CN235 tipi uçak Kayseri'de düştü, 3 kişi şehit oldu.

MALATYA'DA 34 ŞEHİT

İkinci olay 4 ay sonra gerçekleşti. Diyarbakır'dan havalanan, 'bordo bereliler'in CASA CN235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya'da düştü. 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er şehit oldu. CASA uçağında 34 şehit verilmesi Türkiye gündeminde aylarca tartışıldı.

ANKARA'DA PİSTE ÇAKILINCA, UÇUŞLARI GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

Türkiye, Malatya'da 34 askerin can verdiği kazanın şokunu atlatmadan ikinci CASA faciası yaşandı.Türk Havacılık Sanayii'nin (TAI) İspanyol Casa firmasıyla ortak ürettiği CN-235 tipi uçak, Ankara'da Mayıs 2001'de deneme uçuşu sırasında piste çakıldı. İki pilot, iki mühendis atarak hangara çarpan uçakta, İspanyol 1. pilot J. L. Gasco De La Calle, 2. pilot Eugenio Munoz, uçuş mühendisi Daniel Haro ile TAI uçuş mühendisi Emin Kıran hayatını kaybetti. Dört personel de CASA'lar konusunda uzmandı. Kaza sonrası CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.

Son kaza ile birlikte CASA kazalarında toplam 41 askerimiz şehit oldu.

Yurtdışındaki diğer kazalar ve tarihleri ise şöyle:

1- IPTN'e ait uçak 200 metre yükseklikte alçak kargo atış testleri sırasında paraşütün kargo kapısına takılması sonucu uçak kontrol dışı kaldı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti (22.05.1997).

2- Endonezyalı Merpati Nusantara Havayolları'na ait uçak alçalma sırasında fırtına nedeniyle tepeye çarptı. Kazada 4'ü mürettebat 27 yolcu öldü (18.10.1992).

3- Şili Hava Kuvvetleri'ne ait CN235M, Antartika'ya iniş sırasında aşırı kar yağışı nedeniyle kırım geçirdi. Olayda uçakta bulunan 11 yolcu ve mürettebattan ölen olmadı (12.02.1992)

CN-235 TEKNİK ÖZELLİKLER

İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 1991'de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nda da görev yapıyor. Toplam 59 adet uçak nakliyeden VIP taşımaya, deniz karakoldan elektronik karıştırmaya kadar farklı görevlerde kullanılıyor.

Mürettebat: 3 (2 pilot, 1 yükleme uzmanı/teknisyen)

Kapasite: 44 yolcu

Yükleme sınırı: 5,950 kg

Uzunluk: 21.40 m

Kanat açıklığı: 25.81 m

Yükseklik: 8.18 m

Kanat alanı: 59.10 metre kare

Boş ağırlık: 9,800 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg

Motor tipi: 2 adet General Electric CT7-9C3 turboprop

Motor gücü: 1,750 shp

Seyir hızı: 454 km/saat

Menzil: 5,055 km

Servis tavanı: 7,620 m