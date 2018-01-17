Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen E.D. ve M.U.’yu düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki otobüs durağında bomba süsü verilmiş pankart olayına da karıştıkları tespit edilen zanlıların kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda kısa namlulu silah, fişek, örgütsel doküman, maske, sapan ve molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyedeki sorguları tamamlanan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristler tutuklandı
17.01.2018 - 21:43 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nde sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ‘TKP/ML TİKKO Konferans’ üyesi 2 kişi adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen E.D. ve M.U.’yu düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki otobüs durağında bomba süsü verilmiş pankart olayına da karıştıkları tespit edilen zanlıların kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda kısa namlulu silah, fişek, örgütsel doküman, maske, sapan ve molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Etiketler : Kocaeli,eylem hazırlığı,
537223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537223.aspx
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