Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almus ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanı, geçiş güzergahı ve kış üslenme bölgesi olarak kullanabileceği bölgelere yönelik çalışma yaptı.

SIĞINAK İMHA EDİLDİ



Arazide bulunması muhtemel depo, yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü amacıyla düzenlenen operasyonda keşif, gözetleme, arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütü unsurlarına ait boş bir sığınak bulundu. Yapılan inceleme sonrası sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.