Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 22.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu Ankara istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahri B. idaresindeki 34 FV 9497 plakalı tır seyir halindeyken, Olgun Ç. idaresindeki 34 VON 97 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Olgun Ç. , Zafer A. Ufuk E. ve Mete K. yaralandı. Yaralılardan bazıları araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışanları araç içerisinden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralılar Derince Eğitim Araştırma ve Seka Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazada yaralanan Ufuk E. ve Zafer A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Öte yanda görgü tanıkları otomobilin aşırı süratli olduğunu iddia etti. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.