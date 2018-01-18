Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Kadir Başak, karısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kadın, eşine bıçakla saldırdı. Kadir Başak ise aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kadir Başak’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırırken, Başak basına görüntü vermemek için ambulansta üzerini kapattırdı. Şahsın durumun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri öfkeli kadını kısa sürede yakaladı.