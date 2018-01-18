Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, Nusaybin’den Midyat’a eroin getiren M.E.’yi takip edilerek Cumhuriyet Bulvarı’nda durduğu esnada yakalandı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 16 gram eroin maddesi yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üzerinde eroin bulunan şahıs gözaltına alındı
18.01.2018 - 01:29 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Midyat ilçesinde üzerinde eroin bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : eroin,midyat,mardin,
537263 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537263.aspx
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