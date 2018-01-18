Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, Nusaybin’den Midyat’a eroin getiren M.E.’yi takip edilerek Cumhuriyet Bulvarı’nda durduğu esnada yakalandı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 16 gram eroin maddesi yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.