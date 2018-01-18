Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılı bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de yerel güçlere eğitim vermeye devam ettiklerini açıkladı. Bu eğitimin evlerini terkedenlerin güvenliğini sağlamak ve DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasını engellemek için olduğunu belirtti.

Pentagon, "Bu birlikler yeni bir ordu ya da sınır gücü değildir" ifadesini kullandı.

Açıklamada ABD'nin Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkında olduğu ve bu endişelerin meşru olduğu da belirtildi.

ABD'nin Suriye'deki çabaları hakkında Türkiye'ye karşı şeffaf olmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada "Terörle mücadelede türkiye'nin yanındayız" denildi.