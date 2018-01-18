Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Namal kavşağında medyana geldi. Resul K. idaresindeki 06 L 2984 plakalı otomobil ile kavşaktan Yeşil mahalle istikametine geçiş yaptığı sırada Safranbolu istikametinden gelmekte olan Onur B. idaresindeki O6 HKT 56 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Resul K. idaresindeki otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada Resul K. ile yanında bulunan Özgür Ç. ve Berkay O. ile diğer araçta bulunan sürücü Onur B. ile yanında bulunan Vildan A., Elif Sena Y., Gizem S ve Sümeyye A. yaralandı. Takla atan araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı.



Bu sırada ters dönen otomobilden benzin ve gaz sızıntısı nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşı araca su sıktı.

Kazada yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, otomobiller çekici yardımı olay yerinden kaldırıldı.