Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi raportörü Hüseyin Turan hakkında soruşturma yürütüldüğünü doğruladı; ancak soruşturmanın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan açılmadığını söyledi. Yazarımız Süleyman Özışık, FETÖ'den yargılanan Mehmet Altan hakkında 'hak ihlal var' şeklinde rapor yazan Turan'ın ihracının istendiğini duyurmuştu. HSK Başkanvekili Yılmaz, manşetten yayınladığımız iddia hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, FETÖ'nün darbe girişiminden önce veya sonra yapıyla iltisaklı hakim savcılar hakkında başlatılan inceleme kapsamında hazırlanan listelerde Turan'ın isminin yer almadığını söyledi.

Dosyası gelmemiş

Yılmaz "2014 yılında HSYK Genel Kurulu tarafından Malatya'daki Zirve Yayınevi davasındaki hukuki yanlışlar, hatalar üzerine Malatya'da görev alan hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatıldı. 2015 yılında bakan onayından çıktı. Konuyla ilgili bin 500 sayfalık 33 hakim savcıyı kapsayan müfettiş raporu 13 Ekim 2017'de tamamlanmış. Malatya'da görev yapan, hatta hala görevde olan hakim savcılar da bu soruşturma içinde. Bu raportör de o dönemde özgürlük hakimiymiş. Bu nedenle soruşturmaya tabi tutulmuş. Müfettişlerin tamamladığı rapor, HSK Birinci Daire tarafından değerlendirilecek. Dosyada örgüt üyeliği değil, örgüt üyesi olmamakla birlikte iştirak iddiası yer alıyor. Yani dosya henüz yeni. Birinci Daire gerekli görürse, cezayı vermek üzere dosyayı İkinci Daireye gönderecek. Daha bize gelmedi" diye konuştu.

Aynı adam iki rapor

Anayasa Mahkemesinde 2013'ten bu yana raportör olarak çalışan Hüseyin Turan'ın, Mehmet Altan'ın bireysel başvurusuyla ilgili Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sunduğu raporu "hak ihlali var" ve "ihlal yok" şeklinde iki alternatifli hazırlandığı öğrenildi. Turan'ın ayrıca Anayasa Mahkemesinin 2015'te kabul edilemez bulduğu, tutuklu Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın yaptığı bireysel başvuru ile Yüksek Mahkemenin Aralık 2017'de ret kararı verdiği HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurularında da raportör olarak görevlendirildiği ve "ret" yönünde rapor hazırladığı belirtildi.

Bu arada HSK Başkanvekili Yılmaz, "mor beyin" tuzağına 50 hakim ve savcının takıldığını, bunlardan 10'unun mesleğe geri alındığını söyledi.

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