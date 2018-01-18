Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

AK Parti’nin Meclis grup toplantılarının yapıldığı salonda, milletvekilleri için ayrılan sıralara, milletvekilleri ile gelen bazı misafirlerin oturması krize yol açıyor. Yoğunluk sebebiyle zaman zaman yaşanan tartışmalar, önceki gün iki bakanın ekibini karşıya karşıya getirdi. AK Parti’nin Meclis grubu toplantılarında, bakanlar ve milletvekillerinin ayakta kalmaması için uzun süredir, danışman veya korumaları önceden gelerek yer tutuyor. Salı günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kadın danışmanı, 11.30’da başlayacak grup toplantısı için sabah 08.30’da gelip salonda bakan için yer ayırdı. Danışman, beklerken bu sırada salona gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun korumaları "Burası bizim yerimiz. Siz başka yere geçin" deyince tartışma yaşandı.

Kadın danışman "Burada sizin yeriniz-bizim yerimiz diye bir şey yok. Sonuçta ben de burada kendi bakanım için bulunuyorum. Başka yer bulun" dedi. Ancak Soylu’nun korumaları ısrarcı oldu. Kadın danışman kalkmamakta direnince, Soylu’nun ekibinden biri, danışmanın oturduğu yere bir kart fırlattı ve "Bak burada İçişleri Bakanı yazıyor. Kalk buradan" diye bağırdı. Daha sonra salona gelen Aile Bakanı "Bir kadına bu şekilde nasıl davranırsınız. Zorbalık yapamazsınız" diye çıkıştı ve korumayı yerinden kaldırdı. Olay sosyal medyada "koltuk kavgası" şeklinde yansıyınca Bakan Kaya açıklamada bulundu ve "Böyle bir şey söz konusu değil. Ben gerekirse ayakta da dururum. Ben orada zorbalık yapılmasına kızdım. Çünkü hiç kimse, buna bakanlar da dahil olmak üzere bir kadına böyle davranamaz" diye konuştu. Bakan Soylu’nun, Kaya’yı arayarak üzüntülerini dile getirdiği öğrenildi.