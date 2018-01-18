Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

AK Parti ile MHP arasında bugün başlayacak ‘Seçim ittifakı’ görüşmeleri öncesinde, kulislerde farklı ittifak alternatif önerileri tartışılıyor. AK Parti’nin ittifak komisyonu üyelerinin, bugün MHP ile yapacakları görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldiği öğrenildi. AK Parti ayrıca, ittifaklar konusunda özellikle Avrupa örneklerini de inceleyerek, alternatifler üzerinden MHP ile görüşme yapmayı planlıyor. AK Parti ile MHP’nin masaya yatıracağı alternatifler arasında, Bahçeli’nin gündeme getirdiği ve oy pusulasında hem partilerin hem de ittifakın yer alacağı ‘Cumhur ittifakı’ önerisinin yanı sıra, pusulada sadece partilerin yer alması, seçimlere ittifak yapan partilerin ortak aday listesi veya ayrı ayrı listelerle girmesi, milletvekili dağılımının nasıl yapılacağı ve ittifak oylarının nasıl hesaplanacağı gibi başlıklar da bulunuyor.

AK Parti, MHP’nin önerisi olan ‘Cumhur ittifakı’ modelinde oy pusulasında hem partilerin amblemlerinin hem de ayrı bir ittifak bölümünün bulunmasının seçmenin kafasını karıştırabileceği görüşünde. Bu modelle ilgili ‘sadeleştirilmiş’ bir formül bulunması durumunda AK Parti’nin sıcak yaklaşabileceği belirtiliyor. AK Parti’nin gündeme getireceği öneriler arasında, oy pusulasında sadece siyasi parti amblemlerinin bulunması, ittifak oylarının ise seçimler sonrasında YSK tarafından ayrıca hesaplanması bulunuyor.

ORTAK ADAY LİSTESİ

Partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı netleştikten sonra ise, ittifak yapan partilerin seçimlere tek milletvekili adayı listesi ile mi, yoksa ayrı ayrı listelerle mi girileceği masaya yatırılacak. Seçimlere ortak liste ile girilmesi durumunda, milletvekili aday isimlerinin yanında, hangi partiye mensup oldukları da belirtilecek.

Kulislerde konuşulan bir başka konu ise, ittifak yapan partiler arasında milletvekili dağılımının nasıl yapılacağı... AK Parti kaynakları, ittifak yapan partilerin bu dağılımı kendi aralarında bir mutabakata göre yapacakları gibi, mevcut D’Hondt sistemi ile dağılımın YSK tarafından yapılabileceğini dile getiriyor. AK Parti kurmayları, “Bu durumda, D’Hondt sistemine göre önce ittifak oyları hesaplanır. Ardından da yine aynı sisteme göre partilerin aldığı oylar dikkate alınarak milletvekili dağılımı yapılır” değerlendirmesini yapıyor.

Seçim ittifakı yapacak partilerden biri yüzde 10’luk ülke barajının altında oy alsa bile, ittifakın oy oranı geçerli olacağı için, bu partinin Meclis dışında kalması söz konusu olmayacak. Bu nedenle, AK Parti yönetimi, seçim barajının düşürülmesine yönelik bir çalışma yapmayı planlamıyor. AK Parti kaynakları, “İttifak yapan partilerden biri barajın altında oy alsa bile, ittifakın oyları ile seçilecek milletvekilleri Meclis’e girmiş olacak” değerlendirmesini yaptı.

TASARI HAFTAYA MECLİS'TE

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonu toplandı. Toplantı sonunda açıklama yapan AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Meclis'e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis'ten geçmesi gerekir. Dolayısıyla bu alanla sınırlı öneri, tasarı ya da teklif, inşallah önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis'e gelir. Mart sonundan önce de Meclis'ten geçişi sağlanır" dedi.