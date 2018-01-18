Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Soruşturma kapsamında, örgütün kendisinden olmayan GATA’da görevli akademik personel hakkında, yapılan asılsız ihbarlar veya internete yansıyan haberler doğrultusunda Kurul tarafından başlatılan incelemeyle bu kişilerin akademik kariyerlerin ilerlemesi amacıyla yapılan sınavlara katılamadıkları veya başarısız sayıldıkları aktarıldı. Yine bu kişilerin soruşturma sürecini uzatarak önemli kadrolara atanmalarını engelleyen Kurul’da bulunan örgüt mensuplarının, kendi elemanları hakkında yapılan inceleme ve soruşturmaların ise sonuçsuz kalmasını sağladıkları belirlendi. Darbeci askerlerden EDOK Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil’in örgüt elemanlarının GATA’ya daha rahat yerleşebilmesi için yönetmeliğe aykırı bir şekilde yönergede değişiklik yaptığı tespit edildi. FETÖ mensubu İyidil’in yardımcı doçent ve doçentlik kadrolarının sınavlarında, akademik yayın sayısının avantaj sağlayacağına bir düzenleme yaptığı bildirildi. Düzenlemenin ardından, GATA’da görevli Doç. Tabip Albay Orhan Y. ve ekibinin JCAM (Yournal of Clinical and Analitical Medicine) isimli dergi çıkarak, 2 internet sitesi kurduğu aktarıldı. Örgütün akademik kariyerlerde adaya önemli avantaj sağlayan bilimsel akademik yayın sayılarını artırabilmek ve yayınlatabilmek için FETÖ mensuplarına bilimsel gerçeği yansıtmayan çok sayıda yayınlar çıkarttıkları aktarıldı.