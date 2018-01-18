Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

Engelli raporu verebilen hastaneleri mercek altına alan Sağlık Bakanlığı, yeni bir çalışma başlattı. Engelli raporlarının bakanlığın belirlediği hastanelerden alınması konusunda yapılan çalışma hakkında gazetemize konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şunları söyledi: “Engelli bir vatandaşımızın bir heyet raporu alabilmesi için 6-7 tane polikliniği dolaşması gerekiyor. Zaten kendisi engelli ve dolaşması kolay değil. Sık sık raporlarla karşı karşıya kalınca onlar için de büyük bir zorluk doğuyor. Biz onlara rapor verebilecek hastanelerimizi öne çıkaracağız. Belirli hastanelerde heyetin engelliyi kabul etmesi şeklinde düzenleme yapılacak. Bir engelli vatandaşımız hastaneye geldi, heyetin karşısına çıktı. Muayenesi, değerlendirmesi yapılıp raporu verilecek. Bu sayede hastane içinde zaman kaybı yaşamayacaklar hem de engelli vatandaşlarımız asansör, merdiven sıkıntısı çekmeyecek. İşi hemen halledilecek.” İhtiyaca yönelik rapor alınması konusuna da değinin Demircan “Kurumlar arası düzenlemeyi yapıyoruz. Bu raporlar e-devlet ortamından verilmeye ve alınmış raporlara buradan ulaşılmaya devam edilecek. Kimi zaman kişiye ‘şu rapor lazım, hadi bir rapor al gel’ deniyor. Yok efendim, bir bakın geçerli raporu var mı yok mu? Varsa onu kullanın şekline dönüştüreceğiz ki ihtiyacı da bir şeklide kontrol altına almış olalım. Kısacası insani bir uygulama olacak” dedi.