Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülüp işkence yapılan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Filistin’in bir karış toprağını düşmana vermeyen II. Abdülhamid Han’ın hayatının anlatıldığı dizinin setini ziyaret etti. Cuneydi’yi dizi oyuncuları Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi ünlü oyuncular kostümleriyle karşıladı. Fevzi el-Cuneydi dizi setinde bile olsa Osmanlı askerleri ile bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Cuneydi “Asker abilerimi gördüğümde bizim eski tarihimizi hatırladım” dedi. Dizinin Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu “Kardeşimizin aramızda olması bizi çok mutlu etti. Filistin bizim için vazgeçilmez. Çünkü orası bizim kırmızı çizgimiz” ifadelerini kullandı.