Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Kasım 2016’da Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası önünde bomba yüklü araçla yapılan, 2 polisin şehit olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 100’den fazla kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheliler için toplam 84 kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 bin 994 yıldan 10 bin 760 yıla kadar hapis cezası istendi. Zanlıların yargılamasına nisan ayında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.