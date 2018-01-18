Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 48. Olağan Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gitti. 'İşadamlar'ı kısmını İşinsanları olarak değiştiren dernek, kararı oy birliği ile aldı. Derneğin kısaltması ise değişmeyecek.