Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 48. Olağan Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gitti. 'İşadamlar'ı kısmını İşinsanları olarak değiştiren dernek, kararı oy birliği ile aldı. Derneğin kısaltması ise değişmeyecek.
TÜSİAD adını değiştirdi
18.01.2018 - 11:43 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜSİAD, isminde yer alan 'İşadamları' kısmını, 'İşinsanları olarak değiştirdi. Derneğin kısaltması aynı şekilde kullanılacak.
Etiketler : TÜSİAD,
537361 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537361.aspx
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