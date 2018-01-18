Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 48. Olağan Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gitti. 'İşadamlar'ı kısmını İşinsanları olarak değiştiren dernek, kararı oy birliği ile aldı. Derneğin kısaltması ise değişmeyecek.