Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, CNN Türk'te televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'den gelen son açıklamalarla ilgili olarak, "ABD'den yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tatmin olmadık" dedi.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

"(ABD'nin teröre desteği) İlişkilerde geri dönülmez hasar açar. Tam olarak bunlar bizi tatmin etti mi hayır. Hani Rakka bitttiğinde ortaklık bitecekti. Silah vermeyeceklerdir. Şu anda YPG'ye yapılan yardımlar esasen Suriye'nin sınır bütünlüğünü tehdit etmektedir."