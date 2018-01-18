Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda buluştu.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Toplantı girişinde açıklama yapılmadı. Görüntü alınmasının ardından komisyon çalışmalarını basına kapalı sürdürdü.

Toplantı sonrası AK Parti'den Mustafa Şentop ve MHP'den Mustafa Kalaycı kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İlk olarak sözü alan Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"7 Ağustos Yenikapı ruhu anlayışıyla milletimiz bir araya gelmişti. Bunun devamı olarak MHP ile AK Parti olarak cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından birini gerçekleştirdik 16 Nisan'da MHP ile birlikte ortak yürüyüşün, bugüne ve geleceğe dair milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Milli Mutabakat Komisyonu önümüzdeki dönemde de birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir platform olacak. Seçim ittifakı meselesi seçim kanunlarında değişiklik olarak bir alt çalışmadır. Bu sadece onu kapsayan bir çalışma değil."

Şentop ikinci toplantının salı günü yapılacağını söyledi.

Ardından söz alan Kalaycı ise şu ifadeleri kullandı:

"İlk toplantımızı yaptık. Komisyonumuzun adı Milli Mutabakat Komisyonu. Sadece seçim ittifakı değil bunu da kapsayan uyum yasalarını da görüşecek komisyon. Temel anlamda sayın liderlerimiz arasında bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi miletimizin tercihi ve kararıdır. Milli Mutabakat da milletimizin iradesidir. Bugünkü toplantıda hangi konuları gündeme alacağımızı konuştuk."