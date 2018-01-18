Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt Tokat Dernekler Federasyonu 15'li Torunları Gençliği Üyesi Erdoğan Karaca, Kemal Yıldız, Berkay Aymak, Tayyip Güzel, Recep Emir Özen ve Saffet Gümüş, Büyükçekmece Askerlik Şubesine gelerek askere gitmek üzere başvuru yaptı.

Amaçlarının Suriye sınırındaki ABD destekli terör örgütü PKK'ya bağlı unsurlara karşı mücadele olduğunu ifade eden 15’li Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş, şunları kaydetti:

"Biz Tokat 15’li torunlarıyız, 1915’te dedelerimiz gönüllü olarak Çanakkale’ye bu vatanı korumak için gitti. Biz de onların torunları olarak bugün Türkiyemize saldıran dış güçlere karşı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla Büyükçekmece Askerlik Şubesine geldik ve arkadaşlarımızla beraber dilekçelerimizi yazdık. Gönüllü olarak Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize emredeceği her cepheye gitmeye hazırız."

Vatandaşlar dilekçelerini teslim ettikten sonra askerlik şubesinden ayrıldı.