Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, ''Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan toplam 79 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Turunç katıldı. Duruşmada, sanığı barodan atanan avukatı temsil etti.

Duruşmaya avukatının gelmemesi üzerine söz alan sanık Turunç, avukatı ile hiç görüşmediğini, gelip gelmeyeceğini bilmediğini iddia ederek, barodan atanan avukatı istemediğini ve kendisini savunamayacağını öne sürdü.

Barodan atanan sanık avukatı da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilini beraatına karar verilmesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Turunç'un ''Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Turunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 20 Ocak 2017'de roketle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin 18 yıl, 21 Ocak 2017'de Esenyurt'ta polis aracına yönelik saldırıda iki polis memurunu hedef almasına ilişkin ''kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs'' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı roketatar ile polislere yönelik saldırıda kullandığı silaha ilişkin ''izinsiz nitelikte silah taşımak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis, Tekirdağ'da yakalandığı sırada üzerinde çıkan silahla ilgili de ''izinsiz niteliksiz silah taşımak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Turunç, kaçarken çantasında bulunan başkasına ait kimlik ve bu kimlikte aldatmaya yönelik eylemle ilgili olarak ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan 3 yıl, üzerindeki el bombasına ilişkin de ''patlayıcı muhafaza etmek'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Kararın ardından sanık Turunç, ''Bu kararla mücadelemizi bitiremezsiniz. Böyle hukuk mu olur?'' diye bağırdı.