Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırtına obüsleri, ilçedeki terör örgütü PYD/YPG hedeflerini vurmaya başladı.

Hassa ve Kırıkhan'daki birliklerden sabah saatlerinde başlayan obüs ve havan topu atışları, öğlen saatlerinde de devam etti.

Fırtına obüslerinin atışları, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.