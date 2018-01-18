Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırtına obüsleri, ilçedeki terör örgütü PYD/YPG hedeflerini vurmaya başladı.
Hassa ve Kırıkhan'daki birliklerden sabah saatlerinde başlayan obüs ve havan topu atışları, öğlen saatlerinde de devam etti.
Fırtına obüslerinin atışları, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Fırtına obüsleri terör örgütü PYD mevzilerini böyle vurdu
18.01.2018 - 16:35 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay sınırından Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG hedeflerini vuran obüsler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırtına obüsleri, ilçedeki terör örgütü PYD/YPG hedeflerini vurmaya başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fırtına obüsleri,
537430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537430.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER