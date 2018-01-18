Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi. Mehmetçik ise harekata başlamak için Ankara’dan emir bekliyor. Bir yandan da sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor. İstihbarat için bölge 24 saat insansız hava araçları ile izleniyor.
Türkiye için büyük bir tehdit haline gelen bölgeyi her yandan kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en gözde birliklerinden Kayseri Hava İndirme Tugayı bölgeye sevk edildi. Kayseri 1. Komando Tugayı (Hava İndirme Tugayı) PKK’nın korkulu rüyası.
1. Komando Tugayı veya bilinen adıyla Kayseri Hava İndirme Tugayı, Türk Kara Kuvvetlerinin en seçkin birlikleri arasında yer alıyor.
Yenişafak