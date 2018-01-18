Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi. Mehmetçik ise harekata başlamak için Ankara’dan emir bekliyor. Bir yandan da sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor. İstihbarat için bölge 24 saat insansız hava araçları ile izleniyor.