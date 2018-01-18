Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama şu şekilde:

"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.

"İKİ PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir"

AYRI BİR SORUŞTURMA DAHA YÜRÜTÜLÜYOR

"Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir.

"MAĞDURLAR İFADEYE ÇAĞRILDI"

Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır.

"BİR CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ VE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir"

Yajklaşan her şeyi "tehlikeli" olarak kategorilendiriyor.



Bilim insanları söz konusu asteroidin, dünya ile temas etmesi durumunda dünyanın bir kaç yık boyunca buz devrine dönebileceğini belirtiyor. Böyle bir durumda uzun süre ortalama sıcaklık 8 derece olacak.