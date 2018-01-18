Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir lisede  öğrencilerin eğitimi için kullanılacak eski bir F-4 savaş uçağı, ilçeye  getirildi.Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Müdürü Kadir Yaman'ın girişimleriyle  Eskişehir Birinci Hava İkmal  Komutanlığından dün teslim alınan ve sökülerek 3 tıra yüklenen F-4 savaş uçağı,  Kızılcahamam'a ulaştı.

Okula gelen tırlar, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye  Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet  Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi ve 15 Temmuz  şehidi Hakan Gülşen'in ağabeyi Nizami Gülşen tarafından karşılandı.Okul Müdürü Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz  şehidinin adını taşıyan okullarında gurur verici bir gelişme yaşadıklarını  belirtti.Yaklaşık 2 sene süren yoğun uğraşlar sonrasında F-4 savaş uçağının  okula getirildiğini ifade eden Kadir Yaman, "Türkiye'de bir ilk olması bizim için  ayrı bir gurur kaynağı." dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş ise Türkiye'de bir ilk olarak savaş  uçağını öğrencilerin eğitimi için getirdiklerini vurgulayarak, emeği geçenlere  teşekkür etti.

Kızılcahamam Kaymakamı Yıldız da öğrencilerin uygulamalı eğitiminde  kullanılacak uçağın hayırlı olması temennisinde bulundu.Lise bahçesine kurulacak savaş uçağının, öğrencilerin uygulamalı  eğitiminde kullanılacağı belirtildi.Tırlarda yüklü savaş uçağı, öğrencilerin ve vatandaşların ilgisini  çekti. Yoldan geçen vatandaşlar ile öğrenciler tırlardaki uçağı meraklı gözlerle  inceledi.