Olağanüstü halin (OHAL) 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Genel Kurulda, hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmaların ardından, OHAL'in, 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi milletvekillerinin oyuna sunuldu.Tezkere, yapılan oylama sonucu kabul edildi.
OHAL altıncı kez uzatıldı
18.01.2018 - 19:02 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OHAL altıncı kez uzatıldı. Meclis Genel Kurulu'nda tezkere kabul edildi.
Etiketler : OHAL,TBMM,tezkere,
537458 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537458.aspx
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