Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.