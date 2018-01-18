Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurma hayaliyle Amerika'nın talimatları doğrultusunda hareket eden PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı askeri sevkiyatlar nedeniyle endişeye kapıldı.

BİR GECE ANSIZIN GİREBİLİRİZ

Tankların ardından komandolar da Suriye sınırına giderek, Ankara'dan gelecek son talimatı beklemeye başladı.

Olası harekatı önlemek isteyen Amerika, 30 bin kişilik ordu kararından geri adım atsa da Afrin operasyonu an meselesi.

Tehlikenin farkında olan PKK/YPG'li teröristler, büyük bir korkuya kapılarak Türkiye'ye karşı herkesten yardım bekliyor.

ETEKLİ PKK'LILAR

Afrin'i kontrol altında tutan teröristler, Türkiye sınırları içerisinde Mehmetçik'ten etek giyerek kaçıyordu.