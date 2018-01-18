Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi kahramanca mücadele ederek gazilik mertebesine erişen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'la bir araya geldi.

DARBECİLER BAŞINDAN VURMUŞTU

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Jandarma Genel Komutanlığına giden Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, emekli edilen eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin özel kalem müdürü Kurmay Albay Erkan Öktem tarafından başından 2 kurşunla vurulmuş, hatta darbeciler onun öldüğünü zannetmişti. Fakat Aslan, hayata tutunmayı başarmıştı.

Elleri bağlı şekilde yakın mesafeden vurulduktan saatler sonra hastaneye kaldırılan Aslan, aylar süren tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan'ı tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etmişti.

"KAHRAMANCA MÜCADELE SIRASINDA GAZİ OLDU"

Başbakan Binali Yıldırım, bugün düzenlenen Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda Turgut Aslan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olduğuna vurgu yaparak "Terörle mücadele daire başkanımız Turgut Aslan o gazilerden bir tanesi. Kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Turgut Aslan başkan gittikçe iyi oluyor. Bugün onu aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.