Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen B.Y. gözaltına alındı. Emniyet güçleri tarafından ikametinde arama yapıldığı öğrenilen ve gözaltına alınan Üsteğmen B.Y.’nin daha sonra Ankara’ya sevk edildiği belirtildi.