Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptığı açıklamalarını eleştirenlere sert cevap verdi. “Sporla Kal Güvende Kal” projesinin tanıtımında konuşan Soylu şunları söyledi: Uyuşturucu operasyonu sayısı, yüzde 66 arttı. Şu anda uyuşturucudan cezaevinde yatan insan sayısı, 50 bin. FETÖ'den yatan insan sayısı da 50 bin. Bana diyorlar ki çok sert cümleler söylüyorsun. Affedersiniz ya... Gecenin 4’ünde bir annenin telefonu ile hiçbir kimse uyandı mı acaba? Boğaz'da ayak ayak üstüne at, ondan sonra 'Ya bu Bakan da nasıl konuşuyor acaba, ne söylüyor?' diye oradan bir de eleştiriver. Otur gazete köşende, köşeleri yazmaya çalış, 'Bakana yakışır mı böyle sözler ya?' Peki sana yakışır mı, gece fosur fosur uyurken bir annenin, uyuşturucuyla zehirlenmiş evladından dayak yemesi?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Çocuklarınızla konuşun, hayallerini ve hedeflerini dinleyin. Onları sevin, onlarla odadan odaya mesajlaşmayın. Beraber yatın, sarılıp başını okşayın. Arkadaşları kimler, onları görün, kollarına bakın. Ailelere çok iş düşüyor. Biz de sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Uyuşturucuyla savaş terörle savaş gibi. Biz hem terörü hem uyuşturucuyu yeneceğiz. Bunu sporun gücünden yararlanarak yapacağız. Gençlere spor alışkanlığı kazandıracağız. 13-24 yaş arasındaki gençlerin rol model olarak gördüğü ünlü isimlerin, siyasetçilerin, gazeteci ve sanatçıların desteğini alacağız” ifadelerini kullandı.