Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Havalimanı’na geçen cumartesi iniş yapan ve pisten çıkarak çamura saplanan Pegasus’a ait yolcuğu uçağı 5 gün sonra kurtarıldı. Dün saat 04.00 sıralarında başlatılan çalışmalar sebebiyle havalimana trafiğe kapatıldı. Kurulan 500 ve 350 tonluk 2 vinç, titiz bir hazırlığın ardından harekete geçirildi. Kuyruk, kanat ve burun kısmından halatlarla vince bağlanan uçak yerden metrelerce yukarıda tutulurken, itfaiye araçlarının sıktığı su ile alt bölümü de tamamen çamurdan temizlendi. Çalışmalarda, teknik ekibin yanı sıra AFAD, UMKE, sağlık personeli ve polislerin bulunduğu yaklaşık 150 kişi görev aldı. 12 saat süren emeğinin ardından uçak bulunduğu yerden çıkartılarak pist üzerine konuldu. Bagajların boşaltılmasının ardından uçak, taşıyıcılara yerleştirilerek apronda güvenli bölgeye nakledilecek. Trabzonlular da olan bitene yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar tel örgülerin arkasından, bazıları da yüksek yerlere çıkıp çalışmaları izledi. Soğuk havada üşüyen bir grup ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı. İlk defa böyle bir operasyona tanık oldukları ifade eden vatandaşlar “6-7 saattir buradayız. Merak ettik geldik. Konu sürekli gündemde. Nasıl kaldırılacağını görmedik istedik. Gerekirse yardıma gidebiliriz” dedi. Öte andan kazanın maddi yönden zararı da ortaya çıktı. Uçağın bulunduğu yerden kurtarılması, vinç maliyetleri, alanın uçuşlara kapatılması ve diğer giderlerle birlikte operasyon maliyeti 600 bin TL’yi buldu. Yetkililer, kurtarma çalışmalarıyla ilgili masrafların uçağın sigorta şirketi tarafından karşılanacağını bildirdi.