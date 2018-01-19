Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk mühendislerce geliştirilen Elektronik Biletleme Sistemi Projesi (ETS) ile artık cep telefonları toplu taşımalarda bilet gibi kullanılabilecek ve turnike sistemi sona erecek. Avrupa Birliğinden 4 milyon euro Ar-Ge desteği alan uluslararası akıllı ulaşım ve altyapı projesi ETS, Türk firması olan Elektronet A.Ş’nin liderliğinde 5 ülkeden 8 firma tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Akıllı cep telefonlarının ulaşım kartı olarak kullanılacağı EBS; metro, otobüs, vapur, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına binerken turnike sistemini ortadan kaldırıyor ve ulaşım kartlarındaki kontörüm bitti, fazla kontörü olan var mı arayışlarına son verecek.

Yüz okuma sistemiyle kaçak geçişler sona eriyor

Toplu taşımada turnike sistemini ortadan kaldıracak olan elektronik biletleme sistemi ile yolcular ulaşım kartlarını ya da cep telefonlarını turnikelere okutmak zorunda kalmayacak ve böylece turnikeler önünde kalabalığın birikmesi önlenmiş olacak. Avrupa'daki kaçak geçişlerin önüne geçmek üzere geliştirilen yüz okuma sistemi de kişileri otomatik olarak algılıyor ve böylece kaçak geçiş yapmak isteyen vatandaşların deşifre olmalarını sağlıyor.

"2018 yılı sonuna doğru Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Durağı'na kurulacak"

Projenin detaylarını paylaşan Elektronet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, ‘"Projemizin çıkış noktası 2016 yılında Türk mühendislerimizin bir tane fikriyle başladı. Turnikeleri kullanmadan nasıl geçiş sağlayabiliriz. Fikrimiz biraz gelişmeye başlayınca Avrupa Topluluğunda ITEA’ya başvuru yaptık. Avrupa Topluluğu projemizi çok beğendi. Beğendikten sonra farklı ülkelerden konsorsiyum partnerleri atadı. Bizim amacımız turnikeleri tamamıyla ortandan kaldırıp, insanları akıllı telefonlarıyla veya akıllı kartlarla çok basit kartlarla geçişlerini sağlamak. Plastik bir karta sahip olmadığınız için çevreci bir proje ve kredi kartlarına direk bağlandığı için kartım bitti gibi derdiniz ortadan kalkıyor. Doğal afet gibi olaylarda turnikeler ortadan kalktığı için çok hızlı bir şekilde tahliye yapılabiliyor. Sistem cep telefonunu tanımayınca en yakın güvenlik ekibine düşüyor ve gelip size kaçak geçiş yaptığınız bildiriyor. 2018’yılının sonuna doğru Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Durağına kurulacak şekilde planladık. 2025 yılında ise Paris'le başlayarak Avrupa’nın farklı farklı büyükşehirlerinde yayılmaya başlayacak" dedi.

"Türkiye’de yüzde 30 olan kaçak geçişlerin azaltılması üzerine hedeflerimiz var"

Projenin çalışma prensibini anlatan Elektronet Proje Yönetim Ofisi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bengü Türk ise, “Elektronik Biletleme Sistemi Avrupa ve Türkiye’de başlayan kaçak geçişleri durdurulmak üzere kurulmuş bir sistem. Bu sistem normal biletlemede kullandığımız cihazların önüne geçecek. Aynı zamanda bilet alırken kullandığımız turnikelerin önüne geçecek bir sistemdir. Kaçak geçiş bir koridor ve insanların bluetooth sistemi ile kartlarını okuyoruz. Okuduktan sonra kişiler herhangi bir yere bağlı kalmaksızın normal geçişlerini yapabiliyor. Geçiş sırasında kaçak geçiş yapan veya yapmayan kişileri de sistem kendi içerisinde belirliyor. Bu çerçevede yüz tanımlama sistemini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz ve aynı zamanda da şu anda da mevcut turnikelerin yerine geçecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Türkiye’de öngörülen kaçak geçiş oranı şu anda yüzde 30 ve biz bunun azaltılması için bir takım hedeflerimiz var” diye konuştu.

"Üniversiteye götürmek değil, üniversitedeki hocalarımızı sanayi ile birleştirmek"

TeknoPark'da yürütülen projeler hakkında bilgiler aktaran Yıldız Teknik Üniversitesi TeknoPark İkitelli Şube Müdürü Selim Kurtulmuş ise "Türkiye’de sanayi içerisine kurulmuş tek Teknopark bulunduğumuz yer. Burada yaklaşık bine yakın personel çalışmakta ve yüz firma ve bu kadarda proje yürütülüyor. Buradaki amaç aslında sanayiciyi üniversiteye götürmek değil, üniversitede ki hocalarımızı sanayi ile birleştirmek ayaklarına gitmek, şu anda bine yakın projemiz var yazılımları yapılıyor, firmalarında projeleri aktif olarak devam ediyor" şeklinde konuştu.