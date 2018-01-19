Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 12 ilde FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten ve KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ şüphelisi 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmektedir" denildi.