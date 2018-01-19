Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin operasyonu öncesi bölgedeki terör hedeflerini top atışları ve Fırtına obüsler ile vurdu. Hatay ve Kilis'ten gerçekleştirilen atışlarla Afrin ve Münbiç'deki birçok hedef yerle bir edildi. Onlarca PYD/ PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Afrin operasyonun ayak sesleri niteliğindeki atışlarla, Afrin'e girecek Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yolu açılıyor. ÖSO güçleri önceki geceden itibaren Azez-Afrin arasındaki geçişleri kapattı. PYD/ PKK'nın kontrolündeki bölgelere roket ve havan atışı yapıldı.

BALİSTİK KAPIDAN GİRİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; TSK'nın bölgeye takviyesi de sürüyor. Mardin, Hatay ve Kilis'e zırhlı araç ve tank sevkiyatına dün de devam edildi. TSK ayrıca, sınır hattındaki belirli noktalarda güvenlik duvarını kaldırma çalışmalarına da başladı. Mehmetçik, Afrin'e acil durumlar için inşa edilen "balistik kapı"lardan girecek.

PKK HASTANELERE SALDIRDI

Bu arada PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Suriye'nin Azez kentindeki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

'İKİNCİ KANDİL'

ÖSO güçleri Afrin operasyonu için Fırat Kalkanı bölgesinde hazır bekliyor. ÖSO'nun Fatih Sultan Mehmet Tugayı Komutanı Mahmut Süleyman Zengin, "PYD/YPG'li teröristlerin terör koridorunun son noktası Afrin, şu anda ikinci Kandil olmuş durumda. Bölgede, Kandil'den gelmiş çok sayıda terörist var. 2015'ten beri işgal altında olan Afrin'de yüzbinlerce kişi baskı altında yaşıyor. Teröristlerin aldığı haraçlar insanları canından bezdirmiş durumda. Türk askeriyle birlikte kısa sürede Afrin merkezine ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.