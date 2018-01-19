Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör yuvalanmasına yönelik operasyon hazırlığı, PYD/YPG'li teröristleri paniğe sürükledi. Yerel kaynaklar, Türkiye'nin sınıra tank sevkıyatını gören PYD/YPG'li 200'den fazla terörist 3'erli 5'erli gruplar halinde ABD yapımı M16 piyade tüfeklerini bırakarak Afrin'den kaçtığı bilgisini doğruladı.

SOYUNARAK KAÇTILAR

Kaçan teröristlerin çoğunun yakalanmamak için kamuflaj kıyafetlerini çıkartıp hatta bunları toprağa gömdüğü belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre; Afrin'de teröristlerin Karababa, Raco, Fırfır, Sorik, Adamo, Hırabısülük ve Biloko bölgelerinden 5-6 kilometre geri çekildiği de belirlendi. Türk İstihbarat birimleri, örgütün kaçışları durdurmak için Afrin'in doğusundaki Deyr Cemal, Meryemeyn, Malikiye, Ziyara, Ayn Dakna, Şeyh İsa beldeleri, Şehba bölgesi ile Tel Rıfat, Tel Acar, ve Kefer Cenne bölgelerinden yardım istediği, yardım bulamadığı bilgisini verdi. TSK, Afrin'in doğubatı ve kuzey hattını tamamen kontrol altına aldı. Mehmetçik olası operasyon sürecinde terör örgütünün geçmiş yıllarda militan, silah ve mühimmat sızdırarak, Türkiye'deki terörü beslediği en önemli merkezler arasında olan Hatay'ın Amanoslar bölgesine sızmaları önlemek için de tüm tedbirleri en üst seviyede aldı. PYD/ YPG'nin Afrin'in kent merkezi ve 11 ayrı bölgesinde çukurlar kazdığı ve çatışmaları 'Çukur savaşına' dönüştürmeyi planladığı da istihbarat birimlerince tespit edildi.